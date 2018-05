Protezione civile di Lauro | Zinzi interroga Bonavitacola

Maltempo in Sardegna - Assessore alla Protezione civile denuncia alla Polizia Potale falso allarme meteo sui social : “È da irresponsabili divulgare false informazioni sugli avvisi di allerta di Protezione Civile che hanno lo scopo preciso di informare correttamente sui rischi di tipo idraulico e idrogeologico e che vengono pubblicati, a disposizione di tutti, sul sito Sardegna Protezione Civile . Per questa ragione è stato segnalato alla Polizia postale il falso avviso diffuso sui social . Il fenomeno di Maltempo che sta interessando da ieri l’isola ...

Protezione civile - allerta gialla : temporali e possibili grandinate : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per domani un' allerta meteo gialla . Previsti temporali e possibili grandinate in tutta la Sicilia.

Allerta Meteo - brusco peggioramento dal Primo Maggio : avviso della Protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna , che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Forte vento a Ragusa - alberi in strada : attivata Protezione Civile : Attivato a Ragusa il presidio territoriale comunale della Protezione Civile per il Forte vento . Effettuati interventi per rami spezzati in strada .

Protezione civile - Progetto Open : consegnati attestati a 82 nuovi formatori : ... un esercito animato da passione e azione!" "Mi complimento con tutti i volontari per il loro impegno, per il tempo che mettono a disposizione conclude Luigi D'Angelo Un mondo che ha appassionato ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per Domenica 29 Aprile : piogge e temporali al Nord/Ovest - forte vento in Sicilia : Allerta Meteo – La saccatura di origine atlantica presente sulla penisola Iberica sta determinando un flusso di correnti umide sud-occidentali sulle nostre regioni di Nord - Ovest dove, dalla serata di oggi, si avranno le prime precipitazioni. Lo spostamento del minimo depressionario verso levante porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteo rologiche, con piogge e temporali sul Nord Italia, specie su ...

Terremoto in Molise : in corso le verifiche della Protezione Civile : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 11.48 con magnitudo ML 4.2, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. L’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Guglionesi, Montecilfone e Palata in ...