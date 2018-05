Protesta dei dipendenti del cimitero di Fuorigrotta | volantinaggio in strada

Primo maggio - a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la Protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

Primo maggio - la Protesta dei rider. I collettivi : “Sloggatevi o rifiutate le consegne. E voi clienti cancellate la app” : Blocco delle consegne, picchetti contro i “crumiri” che sceglieranno di lavorare, turni cancellati all’ultimo minuto per mettere in difficoltà le piattaforme del cibo a domicilio. Dopo l’assemblea del 15 aprile scorso, che al circolo Labàs di Bologna ha riunito per la prima volta i ciclofattorini di tutta Italia per la “prima Internazionale dei riders”, ora si passa all’azione. Per Foodora, Deliveroo, Just Eat sarà un Primo maggio rovente: in ...

E' guerra dei tornelli a Venezia - i centri sociali ne rimuovono uno ma Protestano anche i cittadini : Non piacciono ai Veneziani i tornelli per regolamentare l'afflusso dei turisti. Il sindaco parla solo di provocazione. Per la sperimentazione sarà fondamentale il primo maggio, giornata da tutto ...

A Venezia la Protesta dei no global : rimosso uno dei tornelli blocca-turisti : Una trentina di giovani no global ha rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte “caldo” del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a Piazzale Roma....

Aggiornamenti sul caso Alfie Evans : i genitori aspettano la decisione dei medici - frenano la Protesta : Tom Evans, il padre del piccolo Alfie, colpito da una grave patologia neurodegenerativa, rivelatosi in grado di continuare a respirare a ormai oltre 3 giorni dal distacco dalla ventilazione assistita, ha chiesto uno stop alle proteste fuori dall’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver parlato con i medici e avviato un dialogo limitato alla possibilità di riportare il bimbo a casa. Tom ha scritto un post su Facebook per ringraziare i ...

Buenos Aires - panettieri regalano 5 tonnellate di pane per Protesta contro l’aumento dei prezzi : Buenos Aires, panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei prezzi A Buenos Aires centinaia di persone si sono messe in fila per prenderne un chilo. Continua a leggere

Napoli - studenti e cittadini tra i vicoli per Protestare contro la violenza dei clan di camorra : studenti e gente comune in corteo tra i palazzoni di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, contro le ‘stese’ le scorribande armate che esponenti di clan di camorra in guerra tra loro utilizzano per affermare il predominio sul territorio. ”Portiamo tutti un cartello con la scritta ‘Io non ci sto’, lo slogan della manifestazione – ha spiegato uno dei promotori – , perchè vogliamo affermare la ...

Italtel - la Protesta dei dipendenti : «Spostati in un reparto-confino» : Sciopero dei dipendenti e presidio di tre ore, martedì mattina, davanti ai cancelli dell'Italtel, a Settimo Milanese. Dopo aver denunciato «atteggiamenti intimidatori» e «domande indiscrete sulla vita ...

Abetone - Protesta dei migranti : un operatore ferito da lancio di tablet : migranti in rivolta al centro di accoglienza straordinario "Residence La Riva" di via Brennero ad Abetone (Pistoia), gestito dalle Misericordie della Toscana. Cinquanta richiedenti asilo hanno protestato per la sostituzione dei letti collocati nella struttura.Un feritoUn gruppo folto di immigrati ha dimostrato le rimostranze verso la scelta del centro "Residence La Riva" di sostiuire i letti matrimoniali presenti nelle camere con letti singoli. ...

L’avvocato statunitense David Buckel - famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay - è morto dopo essersi dato fuoco per Protestare contro l’inquinamento nel mondo : L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto sabato 14 aprile dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento nel mondo. I suoi resti carbonizzati sono stati trovati sabato mattina da alcuni The post L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento ...

Trenord - Protesta dei pendolari : “Ogni giorno un calvario. E dopo la tragedia di Pioltello la situazione è peggiorata” : “Sempre troppo tardi”. protesta dei pendolari del settore nord ovest lombardo, che hanno organizzato un presidio alla stazione di Porta Garibaldi di Milano, per protestare contro i disservizi e denunciare continue cancellazioni e ritardi. “È sempre troppo tardi per comprare nuovi treni e fare nuove assunzioni in Trenord – lamentano i pendolari dopo l’annuncio da parte dell’azienda di un nuovo piano di investimenti per ...

Il tribunale di Torino respinge il ricorso dei rider di Foodora allontanati per aver Protestato per le condizioni di lavoro : Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo."Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà", commentano i ...

Vittime dei preti pedofili - sit in di Protesta davanti al Duomo di Napoli : 'Perché il cardinale Sepe non fa sentire la sua voce? Dove si trova il prete autore degli abusi?' hanno detto oggi esponenti della 'Rete L'Abuso' dinanzi alla cattedrale di Napoli per fare un ...

