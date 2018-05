Proprietà e ricette da fare con i petali di rosa per la bellezza e la salute

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Chi è la più bella del reame? Disposti in cerchi concentrici ivellutati dai colori delicati, oppure forti come lascarlatta, invitano i sensi assopiti a ridestarsi nelle giornate di maggio e giugno. La leggenda narra che il nomecanina le sia stato dato poichè anticamente, con le sue radici, si curava la rabbia. Nell'antica Roma laera sacra a Venere, mentre nel mito greco si narra che Afrodite, innamorata di Adone, giovane cacciatore, mentre cercava disperatamente di salvarlo dalla morte per l' attacco di un cinghiale, si fosse ferita con dei rovi. Il suo sangue fece sbocciare rose rosse e Zeus commosso da tale visione, si impietosì al punto da concedere ad Adone ancora 4 mesi da trascorrere nell'Ade, quattro mesi nel mondo dei vivi ed altri quattro a suo piacimento....