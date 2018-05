Primo maggio | al Concertone gli idoli indie di Spotify Michielin | «Era tanto che non si

Sfera Ebbasta - lo sfregio ai comunisti al Concertone del Primo maggio : 'Sul palco avevo...' - rossi umiliati : Se inviti sul palco del Primo maggio Sfera Ebbasta , il 're dei tamarri', non puoi aspettarti sermoni sul lavoro equo, la difesa degli esodati , i diritti dei dimenticati. E lui, il re della ...

A Tropea è stato un Primo maggio estivo con un fiume di turisti [GALLERY] : 1/16 ...

Primo maggio a Parigi : violenti scontri durante il corteo/ Video : così è stato raso al suolo un McDonald : Primo maggio, scontri a Parigi: 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “Festa del lavoro, non di teppisti”. Le ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:04:00 GMT)

Gianna Nannini regina del Primo maggio 2018 con Gazzé - Consoli e Vibrazioni : video dei Big al Concertone di Roma : Si è aperta con lei l'ultima parte del Concertone 2018: una Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 a Roma ha animato la serata di chiusura della lunga maratona dal vivo di piazza San Giovanni, il tradizionale evento organizzato dai sindacati confederati, quest'anno dedicato allo spinoso tema della sicurezza sul lavoro. Come per le ultime date del suo Fenomenale - Il Tour, anche stavolta Gianna Nannini ha dovuto esibirsi seduta dopo ...

Cosmo dopo lo «stage diving» al Concerto del Primo maggio : «È vivo ed è qui» : La foga del momento, i fan che urlano, le luci che accecano, la batteria che rimbomba. Non sappiamo cosa abbia spinto Cosmo a lanciarsi in mezzo al pubblico durante il Concerto del Primo Maggio eppure eccolo lì, che si libra oltre il palco sperando che gli spettatori lo sollevino e lo trascinino fino in fondo, come un pacco postale. Peccato che le cose non vadano come previsto e, così come accaduto a Morgan un paio di anni fa, il cantante si ...

L’inno alla vita di Ermal Meta a Roma con Vietato Morire e Non mi avete fatto niente : video dal concerto del Primo Maggio : Ermal Meta a Roma è salito sul prestigioso palco del Primo Maggio, il tradizionale concertone annuale promosso dai sindacati. Per il secondo anno consecutivo, il cantautore di origini albanesi torna a calcare uno dei palchi più importanti della musica italiana. Reduce di un un altro grande evento sold out al Forum di Assago sabato 28 aprile, Ermal Meta ha intrattenuto la folla di migliaia di persone accorse in Piazza San Giovanni in Laterano ...

Polemica politica di Lo Stato Sociale al Concerto del Primo maggio : video in Mi sono rotto il ca*** e Una vita in vacanza : La Polemica politica di Lo Stato Sociale al Concerto del Primo Maggio si accende con l'introduzione alla manifestazione che quest'anno ha affrontato la tematica della sicurezza sul lavoro. Ad aprire la nuova edizione è Stato proprio il conduttore Lodo Guenzi, leader di Lo Stato Sociale, che ha portato sul palco una nuova versione di Mi sono rotto il c****, esclusa dalla kermesse 2015, nella quale ha colto l'occasione per scagliarsi contro i ...

Le foto delle violenze durante il corteo del Primo maggio a Parigi : 109 persone sono state arrestate, dopo ore di scontri tra manifestanti e polizia, negozi danneggiati e macchine distrutte The post Le foto delle violenze durante il corteo del primo maggio a Parigi appeared first on Il Post.

Roma - maxi blitz del Primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Ragusa Ibla - bagni pubblici chiusi il Primo maggio : bagni pubblici chiusi a Ragusa Ibla durante il ponte del primo maggio, D'Asta: continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori.

Roma : Concerto Primo maggio - 30 arresti : Roma – Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati in occasione del Concertone del Primo Maggio. Presenti anche nelle vie limitrofe e nei luoghi di transito dei frequentatori della kermesse musicale. In modo tale da assicurare un divertimento sano e tranquillo alle tante persone che sono giunte da tutt’Italia per assistere all’atteso appuntamento. Servizi potenziati I Carabinieri hanno potenziato i servizi dinamici ...