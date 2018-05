Primo embrione artificiale prodotto da cellule staminali/ Senza madre né padre : ‘blastoide’ diverrà umanoide? : cellule staminali, Primo embrione totalmente artificiale: il "blastoide" Senza madre né padre è il Primo passo verso un umanoide artificiale? La scoperta tra scienza ed etica(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:44:00 GMT)

Primo embrione di topo ricavato da cellule staminali : verso la produzione di esseri viventi artificiali : Ottenuto in laboratorio il Primo embrione del tutto artificiale, ossia non generato a partire da ovuli e spermatozoi, ma da cellule staminali. È di topo e ha continuato a svilupparsi nell'utero, ma ...

Creato il Primo embrione completamente artificiale : E’ stato Creato il primo embrione completamente artificiale, generato da cellule staminali e non da ovuli e spermatozoi. E’ stato realizzato in laboratorio e con cellule di topo: ha continuato a svilupparsi nell’utero, ma è riuscito a raggiungere la fase matura. L’embrione è stato ottenuto in Olanda, nell’Istituto di Medicina rigenerativa dell’Università di Maastricht: il gruppo guidato da Nicolas Rivron è ...

Primo embrione artificiale ottenuto da cellule staminali. L'esperimento su un topo : ottenuto in laboratorio il Primo embrione del tutto artificiale, ossia non generato a partire da ovuli e spermatozoi, ma da cellule staminali. È di topo e ha continuato a svilupparsi nell'utero, ma non si è dimostrato in grado di arrivare alla fase matura.Pubblicato sulla rivista Nature, il risultato offre un laboratorio unico per studiare le prime fasi dello sviluppo di un essere vivente e in futuro potrebbe portare ai primi ...

Dopo l'uomo-maiale - creato in laboratorio il Primo embrione ibrido pecora-uomo : Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso gruppo di ricerca, dove le cellule umane erano una su 100.000. L'annuncio arriva dagli scienziati dell'università della California Davis al meeting della American Association for the Advancement of Science di Austin, in Texas. ...

Usa - creato il Primo embrione ibrido pecora-uomo : L'annuncio arriva dagli scienziati dell'università della California. Lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato un embrione uomo-maiale

Creato il Primo embrione ibrido uomo pecora - ricercatori : “Siamo a un passo dal far crescere organi umani negli animali” : L’obiettivo è quello di far crescere organi umani negli animali per poi trapiantarli. Intanto per la prima volta è stato Creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso gruppo di ricerca, dove le cellule umane erano una su 100.000. L’annuncio arriva dagli scienziati dell’università della California Davis al meeting ...