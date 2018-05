Prezzi petrolio in rialzo - focus sulle scorte USA : I Prezzi del petrolio si muovono al rialzo con gli investitori in attesa dell'aggiornamento sulla condizione degli stock di greggio, negli USA. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 67,...

Petrolio : per noto hedge fund Prezzi a $300 in pochi anni : L 'economia globale ha la capacità di assorbire il greggio più costoso', ha detto Al-Falih. Lo scorso 24 aprile, il prezzo per barile di Petrolio greggio Brent ha superato i 75 dollari per la prima ...