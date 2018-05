Praga | Camila Giorgi nei quarti

Tennis - WTA Praga 2018 : Camila Giorgia si sbarazza di Tamara Korpatsch e approda ai quarti di finale : Camila Giorgi vola ai quarti di finale del torneo di Praga. La Tennista marchigiana si è sbarazzata in due set, 6-4 6-2, della tedesca Tamara Korpatsch, eguagliando il risultato dello scorso anno (quando si arrese poi ai quarti a Mona Barthel). L’avversaria di oggi si è rivelata non all’altezza di Camila, che non ha avuto difficoltà a far sua la partita. Netta la differenza di livello con la numero 151 del mondo, entrata in tabellone ...