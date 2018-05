Porsche Cayenne E-Hybrid - La Suv tedesca diventa Plug-in

quattroruote

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Laamplia la propria gamma di ibride introducendo la nuova versione-in della, la E-. La Suv sfrutta lo stesso powertrain della Panamera 4 E-, proponendo prestazioni migliori rispetto a quelle dellaS abbinate a consumi nettamente inferiori.Meno assetata ma più potente. La nuova Suv ibrida sfrutta un V6 benzina da 340 CV, più potente di 7 CV rispetto al modello uscente e aggiornato sotto vari aspetti per migliorare ulteriormente l'efficienza. La vera novità riguarda la parte elettrica: il sistema ibrido può infatti contare su una nuova unità da 136 CV, più potente del 43% e sufficiente a garantire buone prestazioni anche in modalità puramente elettrica. Una batteria agli ioni di litio da 14.1 kWh consente di percorrere fino a 44 km in modalità elettrica, durante i quali la Suv può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Ciò consente, insieme ...