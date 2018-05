Pordenone | escursionisti perdono l’orientamento | tratti in salvo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il Soccorso Alpino di Maniago è intervenuto nel tardo pomeriggio per soccorrere due giovani di Verona rimasti bloccati lungo l’anelloco che tocca il bivacco Dell’Asta, in comune di Andreis (PN). L’allarme è arrivato in stazione intorno alle 19.30 tramite il NUE 112 allertato dai due giovani, partiti con l’intenzione di compiere l’anello completo, un itinerarioco per esperti, che però in questa stagione presenta alcunifranati e sconnessi dopo le nevicate dello scorso inverno. Ed è proprio in uno di questiche i due giovani si sono trovati in difficoltà. Dopo aver raggiunto il bivacco ed aver compiuto già un migliaio di metri di dislivello, quindi buona parte del sentiero, i ragazzi hanno deciso di proseguire lungo l’anello, incappando in un punto franato e circondato da pini mughi da cui era difficile ...