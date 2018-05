Politica | perché l' Italia è da due mesi senza governo? Cosa fanno i partiti?

Perché 'Dibba' è tornato sulla scena Politica : E forse il motivo del suo ritorno sta proprio qui: i più attenti osservatori della vita del M5s leggono nel nuovo protagonismo del front runner mediatico del grillismo una mossa politica ben precisa. ...

"Perché dopo il caso Facebook la Politica non può più far finta di niente" : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila, membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim Berners-Lee una campagna per sostenere i diritti umani nell'era digitale in oltre settanta nazioni. Oggi è a Perugia al Festival internazionale del giornalismo, per parlare di come i social network sono in grado di creare pregiudizi ...

Giulia Bongiorno - una bomba sul prossimo governo. Perché sarà proprio lei a ribaltare la Politica italiana : A parte la sparata finale di Silvio Berlusconi il centrodestra si è presentato compatto durante il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al capo dello ...

La Politica è morta perché i leader sono più importanti dei partiti : Ma senza di esso, rischiamo di collassare in un mondo in cui la politica è governata solo dal culto dell'uomo solo al comando.

Maternità e lavoro - Takako Suzuki : «La Politica mi discrimina perchè neomamma» : Pur essendo la terza economia mondiale, il Giappone è in posizione assai arretrata rispetto ad altri Paesi quanto alla partecipazione delle donne in politica. Secondo i dati raccolti dall'Unione ...

Alla ricerca dell'uomo forte : perché la Politica italiana è innamorata di Putin : Matteo Salvini, parte dei Cinque stelle, Fratelli d’Italia. Il parlamento uscito dalle urne del 4 marzo è affollato di «Putiniani», in festa per il quarto mandato del presidente russo. Ma l’attrazione per il Cremlino, come Berlusconi insegna, viene da lontano. E c’entra solo in parte con i rapporti economici...

Perché la Politica ha dimenticato i ragazzi e come recuperare : E ancora: Perché non sfruttare la Blockchain e gli smart contract per semplificare, sburocratizzare e rendere più produttiva la nostra economia? Altro dato caratterizzante della società italiana è il ...

Perché un governo M5s-Lega non è più fantaPolitica : lo scenario clamoroso : E quindi che succede adesso? In attesa dei dati dei seggi uninominali, una certezza c’è già: i partiti anti-sistema (M5s, Lega e Fratelli d’Italia) superano di slancio il 50% dei consensi lasciando le...

OSCAR 2018/ Pronostici e news : poche possibilità per Guadagnino - l’evento Politicamente corretto - ecco perché : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome". Alla vigilia ammette che non sarà una notte facile...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Elezioni - Salvini vs Giannini : “Ho giurato su Vangelo perché ci credo”. “Atto Politicamente indecoroso” : Botta e risposta concitato a Dimartedì (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Quest’ultimo legge un post che Salvini ha pubblicato qualche tempo fa sulla sua pagina Facebook, testo critico con papa Francesco sul tema migranti. E chiede: “Con quale credibilità si è presentato l’altro giorno in un comizio, agitando il Vangelo e il rosario? Non è stata una mossa elettorale per cercare di ...