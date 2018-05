Play Store | sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 40 i titoli gratuiti

La nuova sezione “Scopri qualcosa di nuovo” compare nell’app Play Store : Dopo l'introduzione di un look decisamente più piatto e forse più anonimo, Google introduce una nuova sezione nel suo Play Store chiamata "Scopri qualcosa di nuovo"! L'articolo La nuova sezione “Scopri qualcosa di nuovo” compare nell’app Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il gioco da tavolo Carcassonne è disponibile scontato nel Play Store : Carcassonne è la versione in 3D per dispositivi mobili del pluripremiato gioco da tavolo in cui i giocatori devono creare scenari con le tessere che raffigurano delle porzioni del territorio del sud della Francia. Il titolo può essere giocato in solitaria, con altri giocatori sullo stesso dispositivo oppure online tramite partite pubbliche con giocatori da tutto il mondo o private con gli amici. L'articolo Il gioco da tavolo Carcassonne è ...

Google pubblica l’app Google Tasks per dispositivi mobili nel Play Store : Google Tasks è un'applicazione per la produttività che permette di gestire in modo efficiente e in mobilità le attività da svolgere, grazie ai promemoria che si sincronizzano su tutti i dispositivi e all'integrazione con Gmail e Google Calendar. L'app consente di creare un'attività direttamente da un'email in Gmail, scomporre le attività principali in attività secondarie e aggiungere sottoattività. L'articolo Google pubblica l’app Google ...

La demo di Detroit : Become Human è disponibile sul PlayStation Store europeo : I giocatori e possessori di PS4 non hanno tregua in questo periodo, dopo l'arrivo di God of War un'altra esclusiva molto attesa sta per arrivare, ovvero Detroit: Become Human di Quantic Dream.Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato che Detroit: Become Human è ufficialmente entrato in fase gold e, per celebrare tale traguardo, il team ha deciso di rendere disponibile una demo del gioco.Ebbene, ora la versione di prova è disponibile anche sul ...

Più di 35 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono più di 35 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 10 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse modo migliore per iniziare al meglio la settimana? L'articolo Più di 35 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store dà i numeri - ecco alcune interessanti statistiche : ecco un po' di interessanti statistiche riguardanti il Google Play Store e Android: scopriamo le app più popolari, gli sviluppatori più attivi e molto altro grazie a una serie di tabelle e grafici. L'articolo Il Google Play Store dà i numeri, ecco alcune interessanti statistiche proviene da TuttoAndroid.

Oltre 50 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 19 Aprile 2018 : Ancora Oltre 50 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate in questi oggi 19 Aprile 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 50 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android oggi Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono Oltre 50 app scontate tantissime applicazioni […]

Play Store : sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 23 i titoli gratuiti : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 23 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse modo migliore per avvicinarsi al prossimo weekend? L'articolo Play Store: sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 23 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

Amazon - ecco la sorpresa per Android sul Play Store : le cose da sapere Video : #Amazon non è solo uno Store. Non lo è più da tempo, dato che l'azienda americana prosegue nella sua politica espansionistica. Oggi sono diversi i dispositivi prodotti: dalla Firestick per le tv ai tablet e gli smartphone con sistema operativo dedicato. E non manca anche la diversificazione nell'offerta on line grazie a diversi servizi rivolti all'Enterteinment cme Prime Video o il nuovo Music. E non è finita perchè l'obiettivo è quello anche di ...

Le autorità russe chiedono la rimozione di Telegram dal Play Store : Dopo il rifiuto da parte di PavelDurov di consegnare le chiavi di crittografia di Telegram, le autorità russe hanno chiesto a Google di rimuovere l'applicazione dal Play Store. L'articolo Le autorità russe chiedono la rimozione di Telegram dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Tre Play 20 è la nuova offerta “operator attack” per chi cambia gestore : A partire da oggi Tre ripropone l'offerta "operator attack" chiamata Tre Play 20, dedicata a chi proviene da TIM, Vodafone e dagli operatori virtuali, con la sola eccezione di PosteMobile. L'articolo Tre Play 20 è la nuova offerta “operator attack” per chi cambia gestore proviene da TuttoAndroid.

La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store : smascherate sul Google Play Store ben 35 applicazioni di pseudo-sicurezza che promettono una protezione mai realmente fornita: si tratta di fatto di app completamente inutili e piene di pubblicità. L'articolo 35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.