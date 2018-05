liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Inaugura domani aildi, marchio bolognese di pelletteria tech-design ,in via San Fermo, nel cuore dell’elegante centro storico della città. Lo storeno è il 17esimo franchising aperto in collaborazione con Quantum Retail, la società