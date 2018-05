Pil su solo dello 0 | 3% Stime Def a rischio Disoccupati all' 11%

Non solo lavoro - cresce anche il Pil. Con calma : Quindici trimestri di crescita consecutiva. Gli ultimi, però, a un ritmo decisamente più contenuto rispetto all'inizio del 2017. L'Istat diffonde la stima preliminare del pil italiano . E pur in ...

Def - il governo vara solo la parte a politiche invariate. Stima di crescita 2018 ferma a +1 - 5% - debito/Pil al 130 - 8% : La Stima di crescita del pil nel 2018 resta all’1,5% per motivi “prudenziali“. Ma soprattutto perché i dati Istat sull’andamento del primo trimestre, quando l’economia ha registrato un magro +0,2%, non permettono di azzardare nemmeno un +1,6%, che pure lascerebbe l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ue. Il deficit/pil scende al 2,3% ma è “più alto della iniziale previsione di 1,9 perché incorpora ...

Sondaggio Bank of America : solo 5% gestori crede in rafforzamento Pil - minimo da Brexit : ... a cui hanno partecipato i gestori di tutto il mondo, emerge che soltanto il 5% dei gestori intervistati, su base netta, crede in un rafforzamento dell'economia nel corso dei prossimi 12 mesi. Si ...

MAX BIAGGI - LA LETTERA DI BIANCA ATZEI/ Canta "Ora esisti solo tu" : il silenzio del Pilota (Isola dei Famosi) : Prima di lasciare l'Isola dei Famosi e tronare in Italia, BIANCA ATZEI decide di scrivere una LETTERA al noto ex, il pilota Max BIAGGI. Ecco le sue parole(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Rossi-Marquez e non solo : che 'capoccioni' questi Piloti! : L'immagine del duello rusticano tra Marquez e Rossi in Argentina è soltanto l'ultima delle speciali 'caricature' del grafico reggiano Stefano Vernillo, conosciuto su Instagram come 'Nillthewhale'. La ...

Ha insegnato ai suoi studenti come affrontare l’ePilessia. La maestra : “Ho solo fatto il mio lavoro” : Parla Elena Cecchini, la maestra di Riccione che ha insegnato ai suoi alunni la solidarietà per una loro compagna epilettica.Continua a leggere

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo puPillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

Flop Sangritana - Filt Cgil : E' solo l'ePilogo di una gestione regionale fallimentare dei trasporti" : Pescara - Il Comitato Direttivo della Filt Cgil Abruzzo, riunitosi qualche giorno fa a Pescara, ha confermato all’unanimità una valutazione alquanto negativa sull’azione esercitata nel corso di questi ultimi anni dal Governo regionale sull’intero settore dei trasporti e, in modo particolare, sui provvedimenti indirizzati alla mobilità delle aree interne e che hanno paradossalmente reso ancora più evidenti quella condizione di ...

Il ritorno dei 'The Pills' con una serie tv : “Non solo per chi è al cesso” : "Ora o mai più", è il nome della serie pensata per la tv a cui sta lavorando il trio di autori comici romani The Pills, divenuto famoso con i loro...

Svolta di Ryanair in Italia. Riconosce il sindacato ma solo l'Anpac dei Piloti : L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, lo aveva ribadito più volte: «Prima che i sindacati entrino in azienda, ghiaccerà l'inferno». Forse il momento è arrivato. Perché ieri la ...

Agricoltura - Coldiretti : il Pil nel 2017 crolla solo nei campi per il clima impazzito : L’Agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti trimestrali del Pil a ...

Coldiretti : il Pil crolla solo in agricoltura con il “clima pazzo” : L’agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil a valori ...

Non solo Reina - Milan depreda Napoli : tifosi perplessi - lascia un altro puPillo? : Nonostante la finestra invernale di calciomercato si sia oramai conclusa da diverso tempo, l'argomento non smette mai di essere trattato perché le indiscrezioni e le trattative si mettono in piedi spesso proprio nei momenti in cui tutti i riflettori sono puntati sul calcio giocato. Infatti mentre il Napoli sogna un grandissimo colpo dal Barcellona per l'estate, però, anche sul fronte uscite non si può stare tranquilli perché Pepe Reina sembra ...