Pil | la crescita tiene | +0 | 3% nel primo trimestre

Italia - Pil primo trimestre mantiene ritmo crescita ma restano... : L'economia Italiana ha mantenuto all'inizio dell'anno lo stesso ritmo di crescita congiunturale osservato negli ultimi tre mesi del 2017, nonostante il contributo nullo dell'industria anticipato dai ...

Pil - nel primo trimestre crescita dello 0 - 3%. Stima dell'1 - 4% per il 2018 : Nel primo trimestre del 2018 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali. È quanto comunica l'Istat, in base alle stime preliminari. Nel quarto trimestre del 2017 la crescita congiunturale era stata analoga, pari a +0,3%, mentre, segnala l'Istat, "la lieve decelerazione emersa nel periodo più recente ...

ISTAT/ Disoccupazione all’11% - tra i giovani ai minimi dal 2011. Pil in crescita : L'ISTAT segnala una Disoccupazione all'11% nel mese di marzo. Tra i giovani scende al 31,7%, ai minimi da dicembre 2011. Pil in crescita nel primo trimestre dell'anno(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:26:00 GMT)

Calenda : 'Tra M5s-Pd diversità forti - no a ruota di scorta'. E sul Def : 'Crescita confermata - Pil può arrivare a +1 - 6%' : "Non ci sono elementi di una possibile recessione, i fondamentali migliorano" e il Def "conferma la crescita con una previsione prudente dell'1,5% , per il 2018 ndr, del Pil, ci stava anche un +1,6%". ...

Usa - la crescita supera le attese : Pil I trimestre +2 - 3% : New York, 27 apr. , askanews, L'economia statunitense è cresciuta nel primo trimestre del 2018 più di quanto previsto dagli analisti. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato diffuso dal dipartimento al Commercio, secondo ...

Def - il governo vara solo la parte a politiche invariate. Stima di crescita 2018 ferma a +1 - 5% - debito/Pil al 130 - 8% : La Stima di crescita del pil nel 2018 resta all’1,5% per motivi “prudenziali“. Ma soprattutto perché i dati Istat sull’andamento del primo trimestre, quando l’economia ha registrato un magro +0,2%, non permettono di azzardare nemmeno un +1,6%, che pure lascerebbe l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ue. Il deficit/pil scende al 2,3% ma è “più alto della iniziale previsione di 1,9 perché incorpora ...

Corea del Sud : crescita Pil al 2 - 8% annuo nel primo trimestre : L'economia sudCoreana ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un'espansione dell'1,1% sequenziale, dopo la contrazione dello 0,2% del quarto trimestre , e il progresso dell'1,5% del terzo, , in ...

Pil : Intesa Sp - crescita euro zona rivista a +2 - 2% - euforia fine 2017 è un ricordo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Revisione al ribasso per la crescita del pil dell’eurozona che, per il 2018, passa da 2,4% al 2,2%. A rivedere le stime è Intesa SanPaolo, alla luce dei dati sulla fiducia diffusi oggi in Germania, Italia e Francia. “Nulla di drammatico si cresce ancor al di sopra del potenziale, ma come dire l’euforia di fine 2017 è orami un ricordo”, commenta Anna Maria Grimaldi, senior economist ...