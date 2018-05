Picca | modello differenziata grillina è nuovo fallimento

romadailynews

(Di mercoledì 2 maggio 2018): Ostia ed entroterra sommersi dai rifiuti Roma – Di seguito il comunicato del capogruppo di FdI nel Municipio X, Monica. “Con buona pace delle promesse fatte in campagna elettorale dalla sindaca Raggi e dalla presidente del Municipio X Di Pillo, Ostia e l’entroterra sono immerse nei rifiuti. In queste ultime settimane il Campidoglio targato 5 Stelle aveva annunciato in pompa magna che su questo territorio sarebbe partito ildi raccolta. Alla faccia del”.: raccolta5S ennesimo flop “Proprio in questi giorni ci sono giunte numerose segnalazioni. Segnalazioni arrivate da parte dei residenti che via Boldini, via di Ponte Ladrone e via Landi sono ricoperte da immondizia. Cassonetti stracolmi e sacchi di rifiuti in strada. Dai grillini solo chiacchiere, ildi raccolta ...