Perché Apple ha portato iTunes su Windows Store

Apple iOS 11.3 : Perché è importante scaricare l'aggiornamento : Tra le altre funzionalità di iOS 11.3 vale infine la pena sottolineare l'introduzione dei video in streaming su Apple Music e il supporto per il cosiddetto AML, il servizio di localizzazione avanzata ...

Apple «Siamo alla svolta dei giochi mobile» - ecco Perché iPhone dominerà la scena - : Questo permette agli sviluppatori di progettare giochi per un gran numero di utenti, senza le limitazioni della frammentazione hardware e software di cui soffre il mondo Android. 'Gli sviluppatori ...

Perchè Apple ha rimosso il Jack da 3.5mm e gli altri non possono farlo? : Apple ha rimosso il Jack da 3.5mm dall’iPhone 7 mentre gli altri produttori non lo fanno. Ci sono limiti tecnologici o hanno paura? Perchè Apple ha rimosso il Jack e gli altri non lo fanno? Mentre Apple prosegue diritto da ormai 2 anni con l’eliminazione del Jack da 3.5mm, Samsung ed altri produttori ancora sono […]

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...