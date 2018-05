Per tifosi Liverpool schermi ad Anfield

Champions : mille tifosi del Liverpool Per le strade di Roma : Champions: mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma Massima attenzione all’ordine pubblico Continua a leggere

Champions - countdown-semifinale : mille tifosi del Liverpool Per le strade di Roma LA GIORNATA LIVE : Cresce l'attesa per la partita che può valere la finalissima. Per ora situazione tranquilla in città

Calcio : Palermo-Bari - tre tifosi denunciati dalla polizia Per il lancio di petardi : Tre tifosi baresi denunciati dalla polizia di Stato a seguito delle intemperanze registratesi nel corso dell'incontro di Calcio Palermo-Bari, disputatosi lunedi' sera al "Renzo Barbera". I tre, di 19, ...

Inter - Moratti : 'SPero che i tifosi possano ricordare sempre la nostra famiglia' : ... soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante e decisivo per portare la squadra a livelli Internazionali e ad essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo'.

Milan : 2 sacrificati eccellenti Per arrivare al bomber voluto dai tifosi? Video : Il Milan sta tentando di conquistare la qualificazione diretta in Europa League che gli consentirebbe di poter preparare al meglio la prossima stagione. In caso di preliminari, infatti, i rossoneri dovrebbero iniziare la stagione a fine luglio non potendo completare la preparazione atletica. Uno dei motivi del calo dei rossoneri nel mese di aprile sta infatti nell’aver iniziato troppo presto la stagione per disputare appunto i preliminari di ...

Roma - due vigili pestati da un negoziante in centro : stavano notificando l'ordinanza anti alcol Per i tifosi del Liverpool. Arrestato l'aggressore : Botte da orbi a due vigili, colpevoli solo di notificare l'ordinanza emessa dalla sindaca Virginia Raggi che vieta per tre giorni la vendita di alcolici sull'intero territorio capitolino in...

Roma-Liverpool - guida Per i tifosi inglesi : niente sciarpe sui monumenti e non bevete Per strada : Il club del Liverpool ha diramato una serie di accorgimenti per i tifosi che oggi arriveranno a Roma. 'Questa guida è per la vostra sicurezza e le informazioni raccolte, con un questionario, saranno ...

Champions League : 1000 agenti Per arrivo tifosi inglesi : Roma-Liverpool: svolto stamane tavolo tecnico per garantire sicurezza Roma – Roma si prepara al ritorno Champions. La gara non sarà solo sul campo, tra le due squadre, ma anche fuori. Se Di Francesco e Klopp si sono messi al lavoro da ieri per preparare le rispettive compagini alla semifinale di ritorno, Questura di Roma e Autorità inglesi (insieme ai due club) già dalla scorsa settimana hanno gettato le basi perché la gara di mercoledì ...

Roma-Liverpool : attesa Per arrivo tifosi inglesi facinorosi : Roma-Liverpool: costituita task-force per prevenire vendita biglietti falsi Roma – Di seguito quanto diramato dalla Questura di Roma. La semifinale di ritorno di Champions si disputerà il prossimo 2 maggio allo stadio Olimpico capitolino. “Le autorità inglesi hanno segnalato il possibile arrivo di 30/40 tifosi considerati a rischio. Si tratta però di persone non soggette, nel loro paese, a misure restrittive legate al tifo violento ...

Fiorentina-Napoli : Renzi “cicerone” Per i tifosi napoletani : Matteo Renzi ‘cicerone’ per i turisti nel centro di Firenze dove l’ex premier stava passando per tornare a casa dopo un pranzo “con unamico”. Nel tragitto, in via Tornabuoni, Renzi e’ stato riconosciuto e fermato dai turisti, italiani e stranieri, e da alcuni tifosi del Napoli gia’ arrivati in citta’ per la partita delle 18.00 al Franchi. “Non vado allo stadio perche’ stasera devo ...

Fiorentina-Napoli : allerta Per tifosi : ANSA, - FIRENZE, 28 APR - Esauriti i 2.400 posti del settore ospiti e altri 2.600 tagliandi di tribuna in vendita fino alle 19 di stasera anche per i tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana. E' ...

Roma-Liverpool - attesi 5mila tifosi inglesi all’Olimpico : alcol vietato Per tre giorni nella Capitale : La Roma di Di Francesco studia una nuova remuntada ai danni del Liverpool e la Capitale si prepara all’arrivo di 5mila ultras inglesi. Dopo l’aggressione a un sostenitore dei Reds da parte di due tifosi giallorossi durante gli scontri avvenuti al termine della gara di andata, per le forze dell’ordine è alto il rischio di possibili ritorsioni contro gli ultrà romanisti. Per questo tra le misure di sicurezza ipotizzate durante ...