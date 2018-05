Per la Commissione Ue le mucche restano più sacre di tutte le altre priorità

Sicilia : dopo manovra Per Governo 'test' collegato - da martedì esame in commissione (2) : (AdnKronos) - Insomma, ancora una volta la strada per il Governo Musumeci, complice l'assenza di una maggioranza in Aula, rischia di essere in salita. "Mi auguro che tratteremo solo le norme ordinamentali - dice Sunseri -, stralciando quelle che prevedono un impegno finanziario e rinviandole o a una

Sicilia : dopo manovra Per Governo 'test' collegato - da martedì esame in commissione : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il testo 'definitivo' in commissione Bilancio ancora non c'è. Gli uffici sono a lavoro ed entro la fine della settimana potrebbe essere pronto per consentirne l'esame già martedì e il successivo approdo in Aula mercoledì pomeriggio. "La commissione è convocata martedì a

Commissione propone bilancio Ue Per 2021-2027 da 1.279 Mld euro : Bruxelles, 2 mag. , askanews, La Commissione europea ha presentato, oggi a Bruxelles, la sua attesa proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale per il bilancio 2021-2027 dell'Ue, il primo ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione Per il post Brexit : “Più fondi Per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Per l'assessore di Gioia è Foggia la sede idonea Per ospitare la Commissione Unica Nazionale - CUN - sul Grano Duro : Seguiranno i due appuntamenti delle 15.30 sul 'futuro dell'acqua e su come preservare le infinite risorse di una risorsa , in, finita' a cura dell'Università di Foggia – Dipartimento Economia e sulla ...

Zic in Perché sono rimasto da solo porta la sua musica al 4° serale e convince la commissione (video) : Zic in Perché sono rimasto da solo si prende la sua rivincita portando la sua musica sul palco del talent che è giunto al suo 4° appuntamento. Il giovane concorrente della squadra bianca ha finalmente potuto esibirsi sul palco della seconda fase, con uno dei suoi brani. Non è stato un serale facile, per Zic, che spesso ha dovuto rimanere indietro a causa dei blocchi di alcuni degli insegnanti che non apprezzano il suo stile. In seconda ...

Diritto di scioPero : basta colpi di mano della Commissione di Garanzia - la mobilitazione USB continua : Tutto in nome del 'sacro principio della supremazia dei mercati' sul lavoro, dell'imprenditoria sui beni comuni e sui diritti sociali, dell'economia e della finanza sull'umanità stessa che dovrebbe ...

Ermal Meta assente ad Amici 2018 : Perché il cantante non è in commissione esterna il 28 aprile? : Ermal Meta assente ad Amici 2018, nel corso della quarta puntata del serale, in diretta sabato 28 aprile. Il cantautore non sarà fisicamente presente in puntata, impossibilitato a partecipare in quanto impegnato in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), tappa-evento della sua tournée. Ermal Meta si esibirà domani, sabato 28 aprile, in un grande concerto nell'unico palazzetto dello sport che toccherà la sua tournée, stando alle ...

Modena - costituita commissione : dovrà valutare le offerte Per il club : E’ stata ufficialmente composta la commissione tecnica che dovrà valutare le proposte presentate al Comune di Modena per aggiudicarsi l’eredità sportiva della squadra di calcio Modena Fc – dichiarata fallita negli scorsi mesi – e accertare la possibilità di un utilizzo continuativo dello stadio comunale ‘Alberto Braglia’ e eventualmente delle strutture annesse. A guidare la […] L'articolo Modena, ...

Commissione UE - Ok a piano d'investimento Per le autostrade italiane : Disco verde della Commissione europea al piano di investimento sulle autostrade italiane. L'Esecutivo comunitario ha approvato , in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i piani italiani per ...

Melanoma avanzato e carcinoma renale precedentemente trattato : ok della Commissione Europea Per nivolumab somministrato ogni 4 settimane : La Commissione Europea ha approvato l’utilizzo di nivolumab in monoterapia nel dosaggio di 480 mg ogni quattro settimane, in infusione di 60 minuti, come opzione terapeutica nei pazienti con Melanoma avanzato e con carcinoma a cellule renali avanzato trattato in precedenza. La Commissione Europea ha anche approvato un ulteriore dosaggio di 240 mg ogni due settimane, in infusione di 30 minuti – a sostituzione del dosaggio basato sul peso ...

500 mila euro Per Pozzallo : Commissione Ars approva emendamento : Anche Pozzallo come Lampedusa potrà ricevere un ristoro materiale per gli sforzi compiuti nell'accoglienza dei migranti. emendamento in Commissione