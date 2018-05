Per fare un albero ci vuole un click | 100 respiri di sostenibilità per Catania

Cavani : 'Per arrivare in finale di Champions bisogna fare come la Juventus' : TORINO - Edinson Cavani non vuole saperne di andar via dal Paris Saint-Germain. Il Matador ha rilasciato una lunga intervista a 'Team Duga', programma radiofonico di Rmc Sport condotto dall'ex attaccante del Milan e della nazionale francese Christophe Dugarry. ' Ho un contratto fino al 2020 ' dice l'uruguaiano. ' La storia d'amore con questo club è cresciuta da un po '...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui Per vincere - devo fare un salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

NBA - LeBron James : "Dovevo fare meglio. Compagni Perfetti" : ROMA - meglio non potevano cominciare le semifinali di Eastern Conference dei Cleveland Cavaliers che in gara uno hanno sbancato Toronto 113-112 dopo un tempo supplementare. Merito di questo colpaccio ...

Facebook lancia la funzione Incontri usando i dati Per fare innamorare : «Troppi single» : ... Zuckerberg annuncia nuovo sistema per cancellare i cookie dal social network Aiutare a ritrovare il vecchio compagno di scuola o a mantenere i contatti con persone dall'altra parte del mondo non ...

Ilva : Calenda - italiani ci pagano per risolvere problemi non Per fare populismo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Io lavoro per fare in modo che possano crescerci in sicurezza, investendo 2,3 mld per bonifiche e ambiente e 1,2 mld per impianti. Cosa che negli ultimi 50 anni non è stata fatta. Gli italiani ci pagano per risolvere problemi non per fare becero populismo da talk show di

Due mesi Per fare un governo sono troppi? In Europa c’è chi ha fatto di peggio : Circa 60 giorni per formare un governo sono troppi? Per il momento, non ci sono differenze sostanziali con quanto accaduto nella Prima e Seconda Repubblica. Se poi guardiamo agli altri paesi, l’Italia non è neanche un caso così eccezionale. di Luigi Curini e Luca Pinto (Fonte: lavoce.info) Stessi tempi per Prima e Seconda Repubblica sono ormai trascorsi due mesi dalle elezioni del quattro marzo e poco meno dalle dimissioni del governo Gentiloni, ...

Nina Moric dopo la rottura con Favoloso : «Ha scelto di fare il GF anziché stare di fianco a me. Non andrò in tv Per nessuna cifra» : Luigi Favoloso e Nina Moric Prendete nota. Nina Moric dichiara che non andrà in tv per nessuna cifra per confrontarsi con Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato mollato sui social. La modella croata, al settimanale Chi, inizia col dire che non era d’accordo con la scelta dell’uomo di entrare nella casa del Grande Fratello 2018. E aggiunge: «Se dici d’amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il ...

Dichiarazione dei redditi : scadenze e come fare Per accedere Video : Ci siamo anche quest'anno a partire da mercoledì 2 maggio 2018 i contribuenti quali pensionati, dipendenti ecc potranno modificare e inviare la propria #Dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile sul sito dell'#agenzia delle entrate. I cittadini, dopo aver preso visione della propria Dichiarazione pre-compilata, avranno tempo fino al 23 luglio per accettarla modificarla e inviarla. Inoltre, è utile precisare il tempo utile per inviare ...

Governo di tregua - balneare o di minoranza : cosa può fare Mattarella Per evitare le elezioni : Se lo stallo per la formazione del nuovo Governo dovesse proseguire e non si dovesse trovare l'accordo per un esecutivo politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe valutare alcune ipotesi per rinviare il ritorno alle urne senza, nel frattempo, conseguenze per il Paese. Ecco tutte le possibilità che ha il capo dello Stato, dal Governo di tregua a quello balneare.Continua a leggere

Fedriga : suPerare veti - con M5s ripartire su cose da fare. Altrimenti si torna alle urne : Il neo governatore del Friuli Venezia Giulia apre ancora una volta ai grillini per cercare di dare un nuovo esecutivo al Paese, accogliendo così l'invito del Capo dello Stato che ieri dal Quirinale - in occasione del 1 maggio - aveva invitato tutti a pensare al bene comune e non agli interessi di parte

Proprietà e ricette da fare con i petali di rosa Per la bellezza e la salute : Chi è la più bella del reame? Disposti in cerchi concentrici i petali vellutati dai colori delicati, oppure forti come la rosa scarlatta, invitano i sensi assopiti a ridestarsi nelle giornate di maggio e giugno. La leggenda narra che il nome rosa canina le sia stato dato poichè anticamente, con le sue radici, si curava la rabbia. Nell'antica Roma la rosa era sacra a Venere, mentre nel mito greco si narra che Afrodite, innamorata di Adone, ...

Russiagate - Mueller evoca mandato Per fare interrogare Trump - : Secondo il Washington Post, il procuratore speciale, durante un incontro con gli avvocati del tycoon a marzo, ha ipotizzato la possibilità di portare il presidente davanti a un Grand jury. La mossa ...

Luna di miele : cosa fare e cosa no Per organizzare il viaggio Perfetto : Avevamo smesso, ma abbiamo riniziato. Dal 2015 secondo i dati Istat ci sposiamo un po’ di più. E poi sogniamo (anche) la Luna di miele. Secondo i dati di I Love Wedding la fiera di settore di Milano i viaggi di nozze sono più di 350.000 all’anno, valgono oltre 5 miliardi di euro e l’85% delle coppie non ci rinuncerebbe mai. Bene. Ma quindi, una volta che abbiamo detto sì, dove andiamo, anzi, dove andremo in Luna di miele? Quali ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il suPerstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...