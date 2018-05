Peppa Pig è sovversiva | la Cina censura la maialina

Cina - per i media vicini al Partito comunista Peppa Pig è “sovversiva” : cancellati dal web 30mila video : Simbolo dei poco di buono e poco educativa. Il sito di condivisione e streaming video Douyin ha cancellato oltre 30mila clip di Peppa Pig, il famoso personaggio dei cartoon per bambini. Gli amministratori del sito hanno inoltre cancellato migliaia di commenti contenenti l’hashtag #PeppaPig. La censura non sembra motivata politicamente né legata ai creatori del personaggio amato da bambini e adulti. E proprio qui starebbe il problema. Il ...

