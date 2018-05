Peppa Pig è sovversiva | censurata in Cina

ilgiornale

: Peppa Pig censurata in Cina: è considerata «sovversiva» - Corriere : Peppa Pig censurata in Cina: è considerata «sovversiva» - VEJA : Peppa Pig, a subversiva, é censurada na China - repubblica : Cina, Peppa Pig troppo 'sovversiva': censurata dai social media [news aggiornata alle 20:06] -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Una app cinese di condivisione video, Douyin, ha censurato "Pig", dopo che i media di stato hanno lamentato che il cartone animato della Bbc è diventato un'icona "" per i fannulloni e i giovani anti-sociali. Dalla app sono stati rimossi almeno 30.000 clip della serie che ha come protagonista la simpatica maialina rosa e l'hashtag #Pig è stato bandito dal sito, secondo quanto riportato dal Global Times. Da quando è entrato innel 2015, il cartoon è stato un successo: l'anno scorso ha generato ricavi per ben 7 miliardi di yuan (oltre 1 miliardo di dollari). L'ultima trovata è una tazza di porcellana, realizzata da un artista sconosciuto, che ha disegnatosullo sfondo di un tradizionale paesaggio cinese, ed è diventata nel giro di pochissime ore tra i prodotti più richiesti online, ha riportato il China Youth Daily.Sulla piattaforma di e-commerce Taobao sono ...