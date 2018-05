Peppa Pig bandita in cina | “Penalizza la morale positiva della società”

Peppa Pig è sovversiva : la Cina censura la maialina : Peppa Pig è troppo sovversiva. Questa è l'accusa che muove la Cina per giustificare la rimozione dei contenuti web che riguardano il celebre personaggio dei cartoni animati. Forse è stato proprio il larghissimo successo del simpatico maialino ad allarmare i vertici del Partito Comunista. In un contesto in cui la libertà di espressione è ancora minacciata da censure e da controlli stringenti, anche un innocente maialino amatissimo dai bambini di ...

