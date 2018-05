Pensioni | stop Fornero priorità per la Lega | le novità

Pensioni - allarme debito con stop riforme : In assenza delle riforme varate dal 2004, legge Fornero compresa, il debito pubblico avrebbe raggiunto un livello pari al 150% del Pil nel breve periodo, per schizzare al 200% negli anni in cui si pensioneranno i baby boomersLe stime sono realizzate al netto degli interventi varati con le ultime due leggi di Bilancio che invece hanno innescato nuova spesa Pensionistica...

Pensioni 'anticipate' 2018 - Cazzola : no stop Fornero - via Quota 41 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate 2018 arrivano dall’esperto di previdenza Giuliano Cazzola che non solo ribadisce l’importanza di non abolire l’attuale riforma Fornero, ma nel caso si dovessero fare modifiche consiglia il ritorno alla riforma del 2011 al netto delle modifiche fatte nell’ultima legislatura. Dunque propone di tagliare la Quota 41, e le deroghe concesse sui mestieri gravosi, nonché di permettere la pensione senza ...

RIFORMA Pensioni/ Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Pensioni - Beppe Grillo : servono riforme - M5s per stop a Fornero - le novità Video : Il tema della riforma #Pensioni rimane centrale nell’agenda politica del post elezioni. Occhi puntati soprattutto sul dialogo tra Movimento 5 stelle e Lega [Video], i vincitori delle elezioni politiche del 4 marzo scorso. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ieri ha sentito il leader M5s Luigi Di Maio, non ha escluso ieri la possibilita' di un governo d’intesa con i pentastellati in considerazione di diversi punti in comune nel ...

Pensioni - stop Fornero? Calenda : Salvini e Di Maio governino - le novità Video : Riforma #Pensioni, fisco, euro, reddito di cittadinanza: il Partito democratico incalza il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che dopo la sconfitta elettorale dei dem alle politiche del 4 marzo ha preso con tanto di festa mediatica la tessera del partito di Matteo Renzi oggi affidato al segretario reggente Maurizio Martina per una guida di transizione collegiale verso il congresso e le primarie, ...

Pensioni - Draghi : stop legge Fornero? Conti pubblici importantissimi - le novità Video : L’idea di un possibile abolizione della riforma #Pensioni della Fornero preoccupa non poco la troika. L’abolizione della legge Fornero sarebbe tra le misure preferite dagli italiani, come in un certo senso dimostra anche il successo elettorale del Movimento 5 stelle [Video] guidato da Luigi Di Maio e della Lega guidata Matteo Salvini che in campagna elettorale hanno molto insistito sulla riforma Pensioni proponendo la Quota 100 per tutti, la ...