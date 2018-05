Pensioni | l' Ue bacchetta l' Italia | ' Spesa alta e rischio povertà'

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) L’continua ad avere unaper le #troppoma che non protegge dalpoverta'. Non bastavano le continue polemiche suscitate dal dibattito pre e post elettorale sullo stato del sistema previdenzialeno e sulle sue storture burocratiche VIDEO che arriva ora anche il rapporto della Commissione europea a sottolineare come, nonostante laeccessiva, il sistema non riesce a mettere al riparo i pensionati dalpoverta'. La Commissione europea sulleinLa Commissione dell’Unione Europea ha pubblicato il Rapporto2018 che prende in esame lo stato dei sistemi previdenziali negli Stati membri e le conclusioni sono tutt’altro che confortanti per il nostro Paese. Ad una elevatastica che consente lo svolgimento di una efficace funzione di mantenimento del reddito, non corrisponde, secondo i commissari ...