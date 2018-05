Pedofilia e abusi sessuali | Cardinal Pell rinviato a giudizio Australia | difesa

Pedofilia E ABUSI SESSUALI - CARDINAL PELL RINVIATO A GIUDIZIO/ Australia : "accanimento senza tregua" : E' stato RINVIATO a processo con l'accusa di abuso sessuale il CARDINALe Australiano George PELL, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:50:00 GMT)

«Abusi sessuali su diverse vittime». Pedofilia - a processo il cardinale Pell : Il cardinale George Pell , ex super ministro dell'economia del Vaticano, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali dopo 4 settimane di udienze. Si tratta di una sentenza che getta una luce negativa su come il Vaticano ha condotto in questi anni ...

Pedofilia - il cardinale George Pell a processo per abusi sessuali su minori. “Sono innocente” : Sarà processato per Pedofilia il cardinale australiano George Pell. Lo ha deciso il tribunale di Melbourne, città dove il porporato è stato arcivescovo dal 1996 al 2001, dopo 4 settimane di udienze durante le quali sono state ascoltate decine di testimonianze incrociate. Il giudice di Melbourne, Belinda Wallington, ha stabilito che ci sono prove sufficienti per un vero e proprio rinvio a giudizio di Pell, uomo chiave del governo di Papa ...

'Abusi sessuali su diverse vittime' Il cardinale Pell a giudizio per Pedofilia : di Franca Giansoldati Il cardinale George Pell, ex super ministro dell'economia del Vaticano, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali dopo 4 settimane di udienze. Si tratta di una sentenza che getta una luce negativa su come il Vaticano ha condotto in questi anni ...

«Abusi sessuali su diverse vittime». Pedofilia - a processo il cardinale Pell : George Pell sarà processato con l'accusa di aver abusato sessualmente di diverse vittime alcuni anni fa. È la decisione presa oggi dal tribunale di Melbourne. Il porporato...

Pedofilia - il cardinale Pell rinviato a giudizio per abusi - : Lo ha deciso il tribunale di Melbourne dopo decine di testimonianze. Sarà processato con l'accusa di aver abusato sessualmente di diverse vittime alcuni anni fa. Il porporato australiano si è ...

Pedofilia - forse già domani la sentenza in Australia sul cardinale Pell accusato di abusi sessuali : Città del Vaticano - E' attesa a breve, forse già domani, la sentenza del tribunale Australiano che riguarda il cardinale George Pell, l'ex super prefetto dell'economia del Vaticano, accusato di atti di Pedofilia risalenti a decenni addietro quando era semplice vescovo in Australia. Il giudice Melinda Wallington- dopo un processo durato oltre un anno - ...

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...

Messina - giudice accusato di Pedofilia e abusi : chiesto il rinvio a giudizio : Gaetano Maria Amato deve rispondere di produzione e diffusione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minore. Il magistrato si trova agli arresti...

Milano - prete a processo per Pedofilia - un teste : 'Il ragazzino era paralizzato per gli abusi' : 'Il ragazzo mi ha raccontato che, quando erano sdraiati nel letto, il prete iniziò a toccarlo e lui fece finta di dormire, era bloccato, paralizzato'. A parlare è uno psichiatra dell'ospedale San ...

Abusi su una ragazzina 13enne - arrestato per Pedofilia il presidente di un'associazione sportiva : Un uomo di 48 anni, presidente di un'associazione sportiva di Oria (Brindisi), è stato arrestato con l'accusa di pedofilia, per aver abusato di una tredicenne. A quanto si è...

Pedofilia - ex calciatore : ho subìto abusi : ANSA, - MONZA, 6 FEB - I carabinieri stanno indagando sulla denuncia di un ex calciatore 32enne, il quale accusa un 57enne dirigente della squadra di calcio di Serie C 'AC Monza', di aver abusato ...

Confessa 137 casi di Pedofilia e abusi sessuali sul web : condannato a 32 anni : Ha Confessato ben 137 casi di pedofilia e abusi sessuali perpetrati sul web. Un ricercatore universitario è stato condannato a 32 anni di carcere.Come riporta il The Guardian, Matthew Falder è il 29enne che si è aggiudicato il titolo di molestatore più prolifico della storia inglese. Il ricercatore dell'università di Cambridge, in Inghilterra, si è infatti dichiarato responsabile di ben 137 casi di pedofilia e abusi sessuali perpetrati ...