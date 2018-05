ansa

: #Pd #Martina: 'Leggo di un sito che classifica i componenti della nostra direzione PD sulle base delle opinioni esp… - TgLa7 : #Pd #Martina: 'Leggo di un sito che classifica i componenti della nostra direzione PD sulle base delle opinioni esp… - AlessiaMorani : Non credo che queste iniziative facciano bene al #Pd. Chi ha fatto questo sito è pregato di rimuovere liste di qual… - Agenzia_Ansa : #Pd Su sito #senzadime.it i nomi dei favorevoli e contrari ad accordo con #M5s. E' bufera. Poi i nomi cancellati e… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Polemica nel Pd sul.it comparso in rete in vista della direzione e con idi alcuni esponenti Dem divisi per 'non', '' e 'non si sono ancora espressi' su un ...