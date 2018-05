ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Pd, Richetti: “Documento dei renziani? Non lo condivido. Vogliono evitare la conta contandosi” - AndreaSchiar : RT @fattoquotidiano: Pd, Richetti: “Documento dei renziani? Non lo condivido. Vogliono evitare la conta contandosi” - fattoquotidiano : Pd, Richetti: “Documento dei renziani? Non lo condivido. Vogliono evitare la conta contandosi” - alanewsitaly : Pd, Richetti: 'Incomprensibile documento che rifiuta conta, contandosi': -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Al termine della riunione dei Senatori del Pd alla quale Matteo Renzi critica il documento con il quale un centinaio di parlamentari ‘fedelissimi’ di Renzi chiede divotazioni nella direzione del partito, prevista per domani 3 maggio. “Io non ho sottoscritto quel documento, che chiede ‘non landosi rischia di essere difficile da comprendere”.ne ha anche per la minoranza dem: “Nonchi pensa di riproporre elementi di fiducia a Martina perché è pienamente legittimato”. Documento dal quale si dissocia anche la Ministra e senatrice dem Valeria Fedeli. Per: “Se Di Maio continua a dire o me o il diluvio la discussione è già finita” e propone: “Se ci sono governi che mettono mano alla forma di governo e alla legge elettorale, noi come Pd ci siamo”. Un governo di centrodestra ...