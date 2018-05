Pd | renziani | niente conte in Direzione Ira di Franceschini e Martina

I renziani : “Niente conte in Direzione”. Polemica sul sito che elenca i favorevoli a governo con M5S : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

