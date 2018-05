Renzi cerca unità : "Spero nessuno voglia rompere" : Quella al termine del gruppo, hanno però chiarito diversi senatori presenti, non è stata "una riunione politica" ma solo lo scambio di qualche battuta.

Pd : Renzi - spero in unità del partito : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Il documento di Guerini in vista della direzione è una iniziativa che mira all'unità del partito: spero non vogliano cogliere pretesti per rompere. E' il senso del ragionamento ...

Governo : Boccia - spero Renzi possa dare una mano : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Nessuno minaccia nessuno, nessuno ha paura del voto, semplicemente occorre discutere del merito delle cose e io mi auguro che nel Pd anche Renzi possa darci una mano a trovare una soluzione”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, su Tiscali.it. L'articolo Governo: Boccia, spero Renzi possa dare una mano sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Toninelli : “Spero che il Pd faccia passo avanti. Veto su Renzi? Se firmiamo contratto m’importa poco che ci sia o no” : “Spero che il Pd, anche su sollecitazione del presidente della Repubblica faccia un passo in avanti”. Mentre il mandato esplorativo di Maria Elisabetta Alberti Casellati va verso il fallimento definitivo, il grillino Danilo Toninelli ha iniziato a rilanciare l’altro fronte. E intervistato da Rtl 102.5, si è rivolto direttamente ai democratici: “Ci sono temi comuni”, ha detto. Ma anche: “I veti che il Pd ci sta ...

Il capogruppo M5S alla Camera Danilo Toninelli : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Salvini : 'O c'è un governo o si torna al voto. Il Pd dopo Renzi? Spero siano disponibili' : Il segretario della Lega Matteo Salvini sta parlando in conferenza stampa a Milano. ' O c'è un governo o la parola torna agli italiani ', ha detto il leader del Carroccio, prima forza del centrodestra ...

Matteo Renzi - coltellata da Enrico Letta : 'Spero che Gentiloni...' : Il quale, ovviamente, si è ben guardato dal pronunciare il nome del segretario del partito al quale resta iscritto pur non facendo politica dal giorno del famoso 'scambio del campanello' a Palazzo ...

Caiata escluso da M5s non molla. Renzi : farò il senatore ma spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...