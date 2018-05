Pd | Renzi | “No alla conta” | ma la minoranza insiste

Il Pd si divide sui numeri in vista della direzione. Renzi : “Non usino pretesti per rompere” : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima direzione. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari Renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della Camera Graz...

Pd - il documento dei Renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui. Dicono no ai temi - la pagheranno” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Dai Renziani del Pd un “No all’offerta di Di Maio” : I renziani del partito democratico dicono “no all’offerta di Di Maio“. Senza mezzi termini, Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del

Salvini : “Non voglio vedere Renzi - Serracchiani o la Boschi al governo” : Matteo Salvini grazie al suo amico Luigi Di Maio si trova fuori dai giochi politici. Il leader della Lega ora

Consultazioni bis - LoRenzin (Cp) : “Noi all’opposizione”. Lupi (Nci) : “Errore dividere centrodestra con veti” : Civica popolare non voterebbe la fiducia a un governo di centrodestra. “Noi siamo all’opposizione. Ma vediamo con grande preoccupazione la situazione in Siria e credo che anche il posizionamento dell’Italia nello scacchiere internazionale richieda chiarimenti da parte di chi oggi si candida a guidare il Paese”, conclude Beatrice Lorenzin. “Siamo stati eletti nel centrodestra. Abbiamo espresso a Mattarella la necessità assolta ...

Pd - Orlando : “C’è stato clientelismo nel partito”. Renziani all’attacco : “È da denuncia”. E lui : “Non mi riferivo a Renzi” : Ha invitato la platea “riflettere sugli elementi di nepotismo e clientelismo che hanno caratterizzato il nostro partito” e a “ridimensionare gli ego”. Il motivo? Il pluralismo che “è stato sacrificato nelle liste come tutti coloro che avevano disturbato il manovratore“. Parole, quelle usate da Andrea Orlando all’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo, che suonano come un evidente attacco a Matteo ...