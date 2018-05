Pd | Renzi | ' No alla conta in direzione' - Ma la minoranza insiste

Pd - Renzi : "No alla conta" - ma la minoranza insiste : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che i numeri in Direzione sono favorevoli all'accordo". Un documento dei Renziani chiede di non andare alla conta. Franceschini: "Qualcosa di profondo non va". Caos e omissis sul sito "senzadime"

"Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S". Le "liste di proscrizione" filoRenziane scatenano l'ira di Franceschini e Martina : Una "gogna", un "bollino di infamia" o "liste di proscrizione". A poche ore dalla Direzione del Partito Democratico che avrebbe dovuto decidere l'eventuale apertura a una trattativa di governo con M5S, poi morta sul nascere dopo il "diktat" di Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio, le polemiche non si smorzano, anzi aumentano. Non solo tra i dirigenti del Pd, impegnati sulla conta interna, ma anche tra militanti che da settimane rilanciano ...

Pd - numeri in bilico in direzione. Il documento dei cento Renziani 'No alla conta' : ROMA - Niente 'conte interne' alla direzione di domani: lo 'stallo' politico è 'frutto dell'irresponsabilità' di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia 'a un governo guidato da Salvini ...

A 48 ore dalla riunione decisiva il Pd alle prese con l'ennesimo referendum su Renzi : 'Continuerò a fare il segretario, non mollo. Ma per fare qualcosa dobbiamo essere tutti uniti e guardarci negli occhi', dice un irritato Martina -

"Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso". Luigi Zanda si prepara alla Direzione Pd : "Penso che Martina abbia ragione, l'atteggiamento di Renzi fa molto male al Pd. Oggi i partiti personali sono di moda ma in tutto il mondo funzionano fino a quando il leader vince. Quando si perde in un referendum, alle regionali, alle amministrative, alle politiche, si dimezzano i consensi, i partiti personali perdono", dice l'ex capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, intervistato dal Corriere della Sera: "Quando ci si dimette bisogna abbandonare ...

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Renzi fa l'errore di Mao e si prepara ad affondare l'Italia : Renzi è un maestro di tattica, ma non sa governare: né ieri, né domani. M5s non spiega perché vuole allearsi col Pd, ma così perderà le prossime elezioni. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e la via d'uscita in caso di fallimento M5s-Pd, di A. Del DucaRETROSCENA/ Uomini e poltrone del patto Renzi-Di Maio, di M. Maldo

Renzi : «Chi ha perso non può governare : incontrerò Di Maio - ma no alla fiducia» : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...

Renzi : 'sì a incontrare Di Maio - no alla fiducia ad un governo M5s' : L'ex segretario del Pd sottolinea che chi ha perso non può andare al governo. 'Tocca a Salvini e Di Maio a governare. Non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo' -

