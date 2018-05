Pd | Renzi | alleanza con M5S errore | tradirebbe nostri elettori

Renzi chiude ad alleanza con M5S. Di Maio : 'ego smisurato' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. l problema dell'incertezza in cui ...

Renzi chiude ad alleanza con M5S. Di Maio : 'un ego smisurato' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. l problema dell'incertezza in cui ...

Alleanza Pd-M5S - la risposta di Renzi sul possibile accordo : ... o contratto come lo ha definito Di Maio, con un'altra forza politica e formare un governo. Il primo candidato all'Alleanza è stato Salvini , ma la proposta di abbandonare Forza Italia non è stata ...

Calenda : 'Se alleanza con M5s lascio Pd'. Renzi chiede alla piazza | : Il ministro dello Sviluppo economico minaccia di lasciare il partito in caso di intesa con i pentastellati . Anche il vicepresidente della Camera Rosato dice: "Distanze abissali ma valuteremo". L'ex ...

Pd - Calenda minaccia l'addio "Alleanza col M5S? Me ne vado" 'Renzi tra i migliori premier - ma...' : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede... Segui su affaritaliani.it

Franco Bechis - verso la seconda scissione del Pd : il Renziano confessa - impossibile l'alleanza col M5s : 'Se Maurizio Martina , che è il segretario del vostro partito, dicesse sì a un governo con il Movimento 5 stelle voi lo seguireste tutti?'. Franco Bechis , direttore del Corriere dell'Umbria e ...

Pd - alleanza con M5S non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo Governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Alleanza Pd-M5S? Non convieneGoverno - Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

ORFINI - ALLEANZA CON M5S? FINE DEL PD/ “Camere a Lega e Di Maio - no al Governo. Renzi non andrà al Quirinale” : Matteo ORFINI, l'ALLEANZA con M5s sarebbe la FINE del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “lo reputo giusto. No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale"(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

CRISI PD - ORLANDO VS Renzi/ “Alleanza M5s trovata mediatica del segretario” : Orfini - “dimissioni sono vere” : CRISI Pd, ORLANDO contro RENZI, "alleanza con M5s è una trovata mediatica del segretario per non discutere delle Elezioni perse". Orfini smorza, "dimissioni sono vere e formali". È caos dem(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Orlando - alleanza M5s trovata di Renzi : ANSA, ROMA, 8 MAR - Discutere se fare o no l'accordo con Cinque stelle è stata una trovata mediatica di Renzi "per i discutere un'altra cosa invece di quello di cui bisognava parlare: cosa fare dopo ...

Il Pd dice no ad una alleanza con il M5s - Renzi formalizza le dimissioni : Il Pd si prepara alla direzione del partito convocata per lunedì prossimo. 'Il 90% del partito è contrario ad una intesa con il M5s' dice il leader della minoranza interna Andrea Orlando -

Il Pd spaccato sull'alleanza : Renzi mette il veto - ma Emiliano punta al governo : Botta e risposta con il segretario dimissionario Renzi che, su Facebook scrive: "Chi vuole accordi di governo esca allo scoperto". Il ministro della Cultura: "Non ho mai pensato sia possibile fare un governo con M5s e tantomeno con la destra". Il leader Dem ha detto che non parteciperà alle consultazioni al Quirinale

Emiliano : "Pd sostenga M5s per il governo"Renzi : "Chi lo vuole esca allo scoperto ora"Franceschini : "Mai pensato all'alleanza" : Botta e risposta con il segretario dimissionario Renzi che, su Facebook scrive: "Chi vuole accordi di governo esca allo scoperto". Il ministro della Cultura: "Non ho mai pensato sia possibile fare un governo con M5s e tantomeno con la destra". Il leader Dem ha detto che non parteciperà alle consultazioni al Quirinale