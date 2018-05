Pd | la Direzione per rinnovare fiducia a Martina Renzi | documento Guerini è per unità

Pd : Sereni - spero Direzione ribadisca fiducia a Martina : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Siamo alla vigilia di una Direzione nazionale del Pd molto importante, almeno per me”. Lo scrive Marina Sereni sul suo blog. “Ritengo giusto che si ristabilisca un punto di chiarezza tra di noi. E questo punto di chiarezza riguarda il ruolo del Segretario reggente e degli organismi dirigenti”. “Per questo davvero non capisco il senso di un documento che circola in queste ore e che ...

Maltempo Sardegna : riaperta la SS131 in Direzione Nuoro : riaperta la SS 131 Dcn, chiusa in mattinata in entrambi i sensi di marcia, a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge. La viabilità era stata interrotta al km 15 all’altezza del lago Omodeo vicino ad Abbasanta, nell’Oristanese. I mezzi dell’Anas e della Provincia hanno rimosso i detriti che impedivano lo scolo dell’acqua e che hanno contribuito ad allagare la strada. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la ...

Pd - documento pronto per la Direzione : mai un governo Salvini o Di Maio - sì a un governo per le regole : Ci auguriamo che l'intera comunità del Partito Democratico sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario.

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini «La Lega nega il voto per guai finanziari» Caos Pd : in Direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Il documento dei renziani per evitare la conta in Direzione : Niente "conte interne" alla Direzione di domani: lo "stallo" politico è "frutto dell'irresponsabilità" di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia "a un governo guidato da Salvini o Di Maio". Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della Direzione del Pd. Al momento sarebbero state raccolte le ...

F1 - Ross Brawn : “Daniel Ricciardo è diventato un passeggero della sua vettura per i cambi di Direzione di Verstappen” : L’incidente tra le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, nel giro 39 del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, continua a tenere banco. La decisione salomonica dei commissari di gara che si sono limitati ad un “semplice” richiamo nei confronti dei due piloti non soddisfa e piace poco. Sembra quasi il decidere di non decidere. Tanti sono stati i pareri in questi giorni ed anche Ross ...

Pd : Monaco - esito Direzione già scritto - non far perdere tempo a Colle : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Dopo che Renzi, leader perdente e dimissionario Pddiscorso in tv, meglio non fare perdere altro tempo a Mattarella e agli italiani”. Lo dichiara Franco Monaco.“Passi per la sua totale insensibilità agli interessi superiori del paese, ma almeno ci si dovrebbe risparmiare l’offesa alla dignità delle istituzioni e del suo stesso partito. Perché mai impiccare gli italiani all’attesa di ...

Pd - Martina 'Impossibile guidare il partito in queste condizioni'. Cuperlo a Renzi 'In Direzione si parli di elezioni' : Così a politica si spegne, si spegne la vitalità di un partito'. E conclude: 'Io vorrei capire cosa intendiamo per leader: Renzi ha fatto anche cose giuste, ma ha perso le sfide fondamentali che ha ...

Cautela di Pd e M5s dopo l'avvio del dialogo. Torna in campo Renzi - prima della Direzione del 3. Per gestire lui? : Cautela di Pd e M5s dopo l'avvio del dialogo. Torna in campo Renzi, prima della direzione del 3. Per gestire lui? -

Pronti a sederci al tavolo con M5s - ma da una posizione di forza per trattare al meglio : Renzi in campo in vista della Direzione Pd : Obiettivo: sedersi al tavolo con i Cinquestelle ma senza umiliarsi, con una posizione di forza, con la delegazione giusta per trattare al meglio (cioè senza Maurizio Martina). Matteo Renzi vuole giocarla fino in fondo questa partita: è la sua occasione per riabilitarsi in politica, di nuovo da leader dopo la sconfitta elettorale. E allora oggi, archiviato il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico, il segretario ...

Pd - le proposte per trattare. Ma si apre lo scontro interno verso la Direzione del 3 maggio : Infine, la necessità di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025. Punto, quest'ultimo, che dovrebbe suonare come musica per le "orecchie" ...

Governo - Di Maio 'Chiedo sforzo ai dem per accordo di governo al rialzo'. Pd decide in Direzione il 3 maggio : governo, Calenda: "Difficile costruire alleanza politica con M5s. Manca convergenza" in riproduzione.... Condividi Tags Argomenti: nuovo governo consultazioni quirinale M5s - Movimento 5 Stelle lega ...