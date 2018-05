Pd | i renziani rischiano in Direzione Bufera su una lista di ' pro 5 Stelle'

Direzione Pd - i renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd alla vigilia della Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

Caos Pd - in direzione i renziani rischiano Su un sito nomi di chi vuole M5S - è bufera : Il braccio di ferro sull’accordo per un governo con il M5S riaccende le polveri tra minoranza ed ex segretario, che ha chiuso a Di Maio. I renziani presentano un documento per mediare, ma la minoranza vuole una votazione sul reggente Martina

Direzione Pd - i renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd a due giorni dalla Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini «La Lega nega il voto per guai finanziari» Caos Pd : in direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Di Maio a Salvini : «Torniamo al voto» Caos Pd : in direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»