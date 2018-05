Pd | giovedì resa dei conti in direzione | l' unica strada porta al congresso

LIVE MotoGP - Test Losail 2018 in DIRETTA : prima giornata (giovedì 1° marzo). Valentino Rossi - è già la resa dei conti. Ducati per volare con Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Losail della MotoGP. È l’ultima tre giorni di prove prima dell’inizio del Mondiale 2018. Lo scenario è lo stesso del GP di apertura del Motomondiale, il circuito di Losail, dove la stagione inizierà con una gara in notturna, come di consueto. Proprio per questo motivo i Test finiranno quando in Qatar sarà sera, in modo da ricreare per quanto possibile le condizioni che i piloti ...