PD | DOCUMENTO RENZIANI “NO CONTE IN DIREZIONE NAZIONALE” Scontro Renzi-minoranza

Pd - il DOCUMENTO dei renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

