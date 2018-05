today

: PD a rischio crac: i renziani sono 120 su 209 e firmano un documento contro Martina - moisescresp71 : PD a rischio crac: i renziani sono 120 su 209 e firmano un documento contro Martina - kito_mhm : PD a rischio crac: i renziani sono 120 su 209 e firmano un documento contro Martina - infoitsport : Bayern, Boateng crac: stagione finita, Mondiale a rischio -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) No a "conte interne" in Direzione perchè sarebbe "dannoso", sì a un Pd "pronto a confrontarsi con tutti ma partendo dal rispetto dell'esito del voto: per questo non potremmo assolutamente votare la...