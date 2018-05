Parte da Napoli il Paradise Lost Live Tour di Gemitaiz

Fiorentina-Napoli - cori razzisti contro i Partenopei : la decisione del giudice Video : In occasione della gara di Serie A [Video] Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di #Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati ...

Fiorentina-Napoli - cori razzisti contro i Partenopei : la decisione del giudice : In occasione della gara di Serie A Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati percepiti ...

DIRETTA/ Fiorentina-Napoli - risultato finale 3-0 - streaming video e tv : tripletta di Simeone - Partenopei KO! : DIRETTA Fiorentina Napoli, info streaming video e tv: i partenopei vedono lo scudetto e dunque raddoppiano i loro sforzi nella trasferta del Franchi.

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i Partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...

Diretta/ Fiorentina-Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Partenopei in dieci - espulso Koulibaly! : Diretta Fiorentina Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei vedono lo scudetto, partita cruciale in tal senso al Franchi(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:07:00 GMT)

Febbre Napoli - bagno di folla per salutare la squadra in Partenza per Firenze : L'entusiasmo dilagante ha addirittura cambiato il piano di viaggio del Napoli. Gli azzurri sarebbero dovuti partire per Firenze da Piazza Garibaldi che è stata invasa sin dalle 14.30 da tantissimi ...

Fiorentina-Napoli : sì a tifosi Partenopei in tribuna : Potranno essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di domenici. E’ quanto stabilito oggi dal gruppo operativo sicurezza (Gos), riunitosi in questura a Firenze, su indicazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto reso noto dalla questura, 800 tagliandi della tribuna coperta e 1.800 della ...

“Napoli-A Football City” - il travolgente documentario sul legame speciale tra la città e la squadra Partenopea : Dugout e la SSC Napoli sono felici di annunciare il lancio di ‘Napoli – A Football City’ – un documentario esclusivo sul legame speciale tra città di Napoli, il club e i suoi tifosi. I cinque episodi della serie accompagneranno i tifosi in un viaggio che farà capire perchè a Napoli JChampions League. Il primo episodio, dedicato ai tifosi del club, sarà disponibile su www.dugout.com da giovedì 26 aprile e le alter puntate saranno poi pubblicate ...

Napoli - credi nello scudetto : rimonte - calendario e una città intera dalla tua Parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

Zoff su Juve-Napoli : "Il vero vantaggio è dalla Parte di chi ha rimontato" : Tutta l'Italia del pallone domenica sera è rimasta incollata alla tv per il big match. Non poteva mancare certo Dino Zoff, storico portiere della Juve ma anche del Napoli, campione del Mondo '82 e poi ...

Napoli - smantellato giro droga : 25 arresti - la maggior Parte donne : I carabinieri di Torre del Greco , Napoli, hanno arrestato 25 persone nell'ambito di un'operazione antidroga nel Napoletano. E' stato smantellato un mercato di sostanze stupefacenti "autonomo" da clan ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - l’arrivo dei Partenopei a Capodichino : migliaia di tifosi in delirio : Un accoglienza trionfale per gli azzurri di ritorno da Torino. I tifosi in migliaia si sono riversati per le strade della città per raggiungere l’aeroporto di Capodichino in attesa del rientro dei calciatori del Napoli. Il Pullman del Napoli ha impiegato circa un’ora per percorrere 50 metri ed imboccare la tangenziale. Visibilmente felici Insigne, Hamsik e Callejon che, dall’interno del pullman, hanno festeggiato insieme ai ...

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città Partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Juve-Napoli 0-1 - Partenopei a un passo dalla vetta : Koulibaly all'89' ammutolisce i bianconeri Serie A live, le partite di oggi. Risultati, classifica e tabellini Juventus-Napoli, rivivi la diretta testuale