Parioli | morto giovane di 22 anni | sul corpo una scritta sospetta Roma | probabile

Roma - ragazzo trovato morto ai Parioli con scritta sul petto. Ipotesi overdose. Indagata la fidanzata : “Mi hai lasciato sola, mi vendicherò“, si legge sul corpo di un ragazzo di 20 anni trovato morto la mattina del primo maggio in un appartamento in zona Parioli, a Roma. L’Ipotesi degli inquirenti è che il giovane, con problemi di tossicodipendenza, sia morto per un’overdose di metadone. E, secondo una prima ricostruzione, sembra che ad aver portato la droga in casa sia stata la fidanzata, ora Indagata per omicidio ...

