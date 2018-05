Papa prega per le Madri di Plaza de Mayo

Il Papa prega per madri Plaza de Mayo : 11.30 A 41 anni dalla nascita delle madri di Plaza de Mayo, le donne che denunciarono la scomparsa dei propri figli nella dittatura militare in Argentina,il Papa invia un messaggio alla presidente Ana Maria Careaga, figlia della fondatrice -e desaparecida- Esther Ballestrino. "Tua mamma lavorò tanto, fu una lottatrice e con lei tante donne che lottarono per la giustizia. Sono sicuro che, oltre al riconoscimento universale, Dio le ha nel ...

Papa al Divino Amore - prega per Siria : 18.48 Visita di Papa Francesco al Santuario romano del Divino Amore. La preghiera per la pace è dedicata in particolare alla "amata e martoriata Siria". "La luce di Cristo risorto illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso", è la preghiera del Papa letta da una suora all'inizio del Rosario che lo stesso Pontefice presiede nell'antico Santuario. Il Papa ha ...

“Pregate per Rebecca” - in rianimazione dopo la partita di rugby : l'appello del papà : “La medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: sono le parole affidate a Facebook da Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, la 18enne...

Ravenna - ragazza di 17 anni in coma dopo la partita di rugby - il papà : 'Pregate per Rebecca' : 'Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca'. Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in ...

Papa in prega su tomba don Tonino Bello : ANSA, - ALESSANO , LECCE, , 20 APR - Papa Francesco, nel cimitero di Alessano, si è raccolto in preghiera sulla tomba di don Tonino Bello, semplice e spoglia, rimanendovi in raccoglimento per alcuni ...

Via Crucis - Venerdì Santo 2018/ Diretta streaming video : Papa 'a terra' prega per la Passione di Cristo : Via Crucis, Venerdì Santo: Diretta streaming video con Papa Francesco dal Colosseo. Guida le 14 stazioni della Passione di Cristo: invito ai giovani.

Papa Francesco nella terra di Padre Pio pensa agli anziani e ai giovani : 'Pregate la Madonna affinché trovino lavoro qui' : Le prime parole, sono state dedicate necessariamente a Padre Pio: 'Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio - prega a Pietrelcina poi San Giovanni Rotondo : Papa Francesco è arrivato a Pietrelcina, per la sua visita pastorale nei luoghi di Padre Pio, che poi nella mattinata lo porterà anche a San Giovanni Rotondo: un pellegrinaggio che avviene nel ...

Don Edward Staniek prega per la morte di Papa Francesco : Choc in Polonia. Un prelato di Cracovia nel corso dell’omelia ha affermato che potrebbe pregare per la morte di Papa

Arriva l'app per pregare insieme a Papa Francesco : pregare con Papa Francesco senza andare fino al Vaticano è possibile da oggi. La rete mondiale di Preghiera del Papa, l’Apostolato della Preghiera, inventato dai gesuiti oltre cento anni fa per aiutare i...

Clicca per pregare Papa Francesco lancia la app per i fedeli : Roma «La messa non si paga, la messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito». Papa Francesco è molto chiaro e torna su un argomento affrontato già in un'altra occasione, bocciando senza se e senza ma il cosiddetto «tariffario» per le celebrazioni. Specialmente quelle in onore dei defunti. «Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica ha osservato Bergoglio nell'udienza ...