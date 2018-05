Papà picchia l' allenatore | Non hai fatto giocare mio figlio abbastanza

Siracusa - bimba di 8 anni chiama i carabinieri : 'Correte - Papà picchia la mamma' : Per difendere la mamma ha preso il cellulare del papà , impegnato a strottonare la moglie, e ha chiama to il 112: 'I miei genitori stanno litigando, venite!'. A comporre il numero di emergenza una ...

Picchiata a 13 anni per un selfie su Instagram : «Calci e pugni - ha usato un tronchese». Arrestato il Papà orco : Picchiata e aggredita in maniera violentissima per un selfie postato su Instagram. Una ragazzina di 13 anni nel Vimercatese, in provincia di Monza, è stata colpita a calci e pugni al volo dal...