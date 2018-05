Paolo Sorrentino | Loro 2 | il secondo film su Silvio Berlusconi Perché dividerlo in due

Loro 2. Incontro con Paolo Sorrentino e il cast : Per Servillo, Sorrentino ha saputo sfruttare al meglio il linguaggio proprio del cinema per raccontare rielaborandola la cronaca di quei tempi, in cui il potere si alimentava in quello che è, ...

Loro 2 - Paolo Sorrentino racconta il suo Berlusconi : «Non posso non fare dei film alla Sorrentino!» - Best Movie : ... fondatore di Mediolanum interpretato dallo stesso Servillo, con una scelta geniale, ndr, e quella della telefonata mi hanno fatto capire che Paolo ci portava ad allontanarci dalla cronaca per ...

Loro e Paolo Sorrentino : "Sarebbe stato presuntuoso voler puntare il dito contro qualcuno. Penso che un film debba essere un luogo di comprensione, che indaghi la realtà. Il rischio è di arrivare a giudizi affrettati. Il mio ...

Paolo Sorrentino 'Dietro a tutto c è la paura di invecchiare e di morire' - Cinema - Spettacoli : Al primo incontro con la stampa, una settimana dopo l'uscita di Loro 1 , Paolo Sorrentino sgombra subito ogni ipotesi sul tentativo di dare un nome ai personaggi che fanno da corollario a Lui, Silvio ...

Loro 2 - iI vecchio - patetico e triste Silvio Berlusconi secondo Paolo Sorrentino. E si ride meno che in Loro 1 : Un uomo triste, solitario e contrito al comando: Silvio Berlusconi. Paolo Sorrentino non cambia rotta. Loro 2 è l’ampliamento/allungamento di ciò che in Loro 1 una decina di giorni fa si era appena accennato. Nella seconda parte (al cinema dal 10 maggio 2018) niente più farsa, niente più spiritosaggini e divertite sorprese ideate dal protagonista Berlusconi, simpatico smargiasso alla riconquista della moglie annoiata. Stavolta Sorrentino fa sul ...

Loro 2 - Paolo Sorrentino : “Non è un film schierato e ideologico. Siamo partiti da una storia d’amore - quella tra Silvio e Veronica” : Sentimenti, dimensione privata, persino tenerezza. Paolo Sorrentino insiste su queste parole per descrivere il suo “Loro”, di cui oggi – a seguito della visione per la stampa del secondo capitolo, Loro 2 – finalmente offre commenti e possibili “letture”. E a tal proposito sgombra subito il campo da equivoci: “il gioco del ‘chi è chi’ è legittimo ma appartiene al rotocalco, non ha molto senso per questo film. Ad esempio il personaggio ...

Paolo Sorrentino : “Non ho voluto raccontare né Berlusconi né gli italiani - ma un universo pieno di paure e difficoltà in cui siamo tutti” : "Non è un film schierato né ideologico - sarebbe stato stupido farlo - non è né un attacco né una difesa".È arrivato il giorno della verità o di qualcosa che alla stessa cerca di avvicinarsi, e "lui" – il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – parla finalmente di "Loro" - il nuovo film diviso in due parti la cui seconda uscirà in Italia il 10 maggio prossimo. "Non è un ...

Loro 2 - ecco il trailer della seconda parte del film di Paolo Sorrentino : A due giorni dell'uscita in sala di Loro 1, la prima parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, la Universal ha rilasciato il trailer ufficiale del secondo capitolo. Che potrebbe anche essere presentato a Cannes l'8 maggio prima della uscita in sala il 10. I protagonisti delle immagini sono l'ex premier (interpretato da Toni Servillo) e Veronica Lario (Elena Sofia Ricci)

Loro 1 di Paolo Sorrentino film al cinema : trama - recensione - curiosità : Loro 1 è il film al cinema in uscita il 25 aprile 2018, prima parte del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. La seconda parte del film, Loro 2, uscirà nei cinema il 10 maggio 2018.

LORO 1 - di Paolo Sorrentino. Ritratto di un'Italia corrotta e decadente : Il 24 aprile è apparsa sugli schermi italiani la prima parte di LORO 1 , il film di Paolo Sorrentino , mentre la seconda arriverà il 10 maggio durante il Festival di Cannes che non ha ancora dato il ...

Loro 1 - la recensione del film di Paolo Sorrentino : Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è stato avvolto da un alone di mistero fin dall'inizio delle riprese. Girando per molte città la locandina criptica con il titolo bianco su sfondo nero non suggerisce alcun dettaglio di questo racconto di finzione ispirato alla realtà italiana, tra il 2006 e il 2010.

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi? Non rivela nulla - ma è diviso in due capitoli per incassare di più : Silvio Berlusconi compare dopo un'oretta di orge , non sue, , travestito da odalisca. Il sorriso da marito inquieto è accompagnato da un mazzo di fiori. Lo sguardo immerso nel fard cerca d'...