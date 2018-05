Palestina | Abu Mazen “usura ebrei causa Olocausto” ‘Lezione di storia’ su Shoah

Palestina - Abu Mazen : “Usura e attività bancarie degli ebrei furono causa della Shoah”. Netanyahu : “Antisemita” : “L’usura, le banche e cose del genere” sono i “comportamenti” degli ebrei che, secondo il presidente palestinese Abu Mazen , hanno causa to l’Olocausto. Una teoria, pronunciata in diretta televisiva, che ha suscitato un’ondata di critiche a livello mondiale. “Antisemita e patetico”, ha replicato il premier israeliano Benjamin Netanyahu . Sul caso è intervenuta anche la Anti defamation league ...

Palestina in cerca di un successore per Abu Mazen. In pole Nasser al-Qudwa - nipote di Arafat - di U. De Giovannangeli - : C'è un Arafat nel futuro della Palestina. Un cognome pesante, pari all'eredità politica lasciata. Da tempo all'interno del campo palestinese è all'ordine del giorno la successione alla guida dell'Autorità Nazionale del presidente Mahmoud Abbas , Abu Mazen, . L'anziano leader , ...