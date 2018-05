Palestina | Abu Mazen | “Usura e attività bancarie degli ebrei furono causa della Shoah”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “L’usura, le banche e cose del genere” sono i “comportamenti”che, secondo il presidente palestinese Abu, hannoto l’Olocausto. Una teoria, pronunciata in diretta televisiva, che ha suscitato un’ondata di critiche a livello mondiale. “Antisemita e patetico”, ha replicato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sul caso è intervenuta anche la Anti defamation league (Adl), un’organizzazione impegnata a combattere l’antisemitismo nel mondo. “Sono asserzioni antistoriche e pseudo-accademiche”, ha detto il direttore Jonathan Greenblatt. Abuha affrontato il tema“questione ebraica” durante il Consiglio palestinese di Ramallah, in un discorso di 90 minuti trasmesso in diretta. Il presidente ha ricordato come in Europa glisiano stati periodicamente massacrati ...