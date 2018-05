Palermo | sequestrati oltre 250 chili di ortaggi

Palermo : controlli alla Zisa e Oreto - sequestrati 800 chili di alimenti : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Circa 800 chili di alimenti sequestrati e oltre 20mila euro di multe. E' il risultato di una serie di controlli effettuati dalla polizia nei quartieri Zisa e Oreto di Palermo. Il titolare di un esercizio commerciale nei pressi di corso Finocchiaro Aprile è stato sanzio

Discarica abusiva a Palermo - 30 mila metri quadri sequestrati : I Finanzieri del Gruppo di Palermo hanno sequestrato una vasta area, di circa 30 mila metri quadrati, adibita a deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. L'operazione, denominata Dirty Land, ...

Palermo : controlli a San Lorenzo - sequestrati 11 chili di pesce : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Undici chili di pesce privi di tracciabilità sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine durante una serie di controlli condotti nella zona tra via San Lorenzo e Pallavicino, a Palermo. Il primo sequestro è stato effettuato in una pescheria dove il titolare aveva vi

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Palermo : autofficina e autolavaggio abusivi al villaggio S.Rosalia - sequestrati i locali : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un'officina meccanica e un autolavaggio abusivi sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Palermo durante alcuni accertamenti per il contrasto all'occupazione abusiva degli immobili dell'Iacp. Le due attività si trovavano nei locali al piano terra di via Pietr

Palermo : controlli nel quartiere Oreto - sequestrati 500 chili di frutta e pesce : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Circa ottomila euro di sanzioni, 83 chili di pesce e 400 di frutta e verdura sequestrati. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia in alcuni esercizi commerciali del quartiere Oreto, a Palermo. A un venditore ambulante, privo di ogni autorizzazione, gli ag