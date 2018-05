Palermo | M5S | Amat a fondo | da Orlando condotta omissiva

Palermo : M5S - forno crematorio Cimitero Rotoli si ferma di nuovo : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "l forno crematorio del Cimitero dei Rotoli si ferma di nuovo. Dopo i danni per il cedimento di una volta, il direttore del Cimitero ha annunciato che oggi le cremazioni si fermeranno ancora per via del liquido che deve essere smaltito, e i tempi sono indefiniti visto

Palermo : M5S - forno crematorio Cimitero Rotoli si ferma di nuovo : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) – “l forno crematorio del Cimitero dei Rotoli si ferma di nuovo. Dopo i danni per il cedimento di una volta, il direttore del Cimitero ha annunciato che oggi le cremazioni si fermeranno ancora per via del liquido che deve essere smaltito, e i tempi sono indefiniti visto che un imprevisto di natura tecnico-amministrativo ha rallentato il bando di gara”. E’ la denuncia del M5S a Palermo. ...

Palermo : M5S - buco da 35 milioni di euro nelle casse del Comune : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Ammonta a 35 milioni di euro il buco del bilancio del Comune di Palermo”. E’ la denuncia del M5S. “La cosa grave è che nei prossimi giorni (il 10 maggio) si svolgerà la prima udienza e che ‘ ad oggi ‘ non è stato considerato alcun accantonamento di somme nel cosiddetto ‘fondo rischi’, dice il capogruppo M5S Ugo Forello. “A ciò, si aggiunge che con la ...

Palermo : Forello (M5S) - grave e pericolosa situazione casse comunali : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "La situazione delle casse comunali di Palermo è molto grave e oggettivamente pericolosa. Il sindaco Orlando non può continuare a fare finta di nulla. Bisogna guardare in faccia la realtà prima che la bomba scoppi in faccia". E' la denuncia del capogruppo del M5S al Co

Governo : sindaco Palermo - Pd accetti confronto aperto con M5S : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E' ormai evidente che quello che una volta era il centro-destra italiano, di ispirazione certamente conservatrice ma in qualche modo legata alla tradizione popolare europea, è oggi una destra in assoluta sintonia politica e culturale con i movimenti dell’estremismo xe

Palermo : M5S - da Comune gestione anarchica che lascia spazio a clientelismo (2) : (AdnKronos) - "Denaro pubblico distribuito con affidamenti diretti" sottolinea il Movimento mettendo in evidenza come ben 38 determinazioni (1.534.600,99 euro) riguardino i fondi del 'Patto per il Sud'. Fra questi ci sono 80mila euro per il Festival delle letterature migranti, 50mila per il 'Centro

Palermo : Forello (M5S) - nel gruppo qualche screzio ma nessuno spaccatura : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il fatto veramente grave è che chat private siano state rese pubbliche. E' un cosa spiacevole perché chi lo ha fatto ha commesso un reato, ma non parliamo di spaccature all'interno del nostro gruppo: abbiamo degli screzi, com'è normale in un gruppo eterogeneo come il

Palermo : cumuli di rifiuti in centro - M5S 'Orlando incapace di garantire decoro' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - cumuli di spazzatura a pochi metri dal Teatro Massimo e dalla zona pedonale di via Maqueda, a Palermo. La denuncia arriva dai consiglieri comunali del M5S Ugo Forello, Giulia Argiroffi e Antonino Randazzo. "Il sindaco di Palermo, dopo aver consegnato le periferie al de

M5S : 'Pietra tombale su FI dalla sentenza di Palermo. Il Carroccio stacchi la spina' : 'Questa sentenza ci aiuta, è innegabile'. I vertici del M5S non appena da Palermo giunge l'epilogo, una sentenza di primo grado in realtà, sulla trattativa Stato-mafia decidono di scatenarsi sui ...

M5S : sindaco Palermo - reddito cittadinanza condanna definitiva per il Sud : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “Dobbiamo smetterla di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. “Se vogliamo risolvere subito i problemi – dice il sindaco e Presidente di Ance Sicilia – è chiaro che non c’è niente altro da fare ...