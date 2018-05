Owlboy | annunciata l' edizione limitata per l' avventura platform di D-Pad Studio

eurogamer

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Arrivano ottime notizie per tutti i fan del capolavoro indie: Soedesco ha annunciato che pubblicherà un'del gioco e che saranno disponibili 6.000 copie oltre alle versioni fisiche instandard. Come riporta Gematsu, ulteriori informazioni al riguardo non sono state ancora svelate. L'uscita della versione standard di, presso i rivenditori, è prevista per il 29 maggio su PlayStation 4 e Switch.è ora disponibile in versione digitale per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.Read more…