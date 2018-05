Orgoglio ginger | viva i capelli rossi

vanityfair

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Non sempre chi nasce con iè felice del proprio «dono» (una rarità, se si considera che inaturali rappresentano solo il 6 % della popolazione mondiale, con picchi tra Irlanda, Australia e Scandinavia). Eppure il rosso è una nuance diestremamente affascinante, proprio perché non comune: dal rosso bronzo super chic ed elegante di Julianne Moore a quello miele caramellato di Emma Stone – rossa «per finta», dal momento che è una bionda naturale, le celebrityhair ci ispirano più che mai.LEGGI ANCHE: accendete le chiome col color mandarino LEGGI ANCHEHarry e gli altri, l'uomo daiè sexy UN NUOVO LIBRO DEDICATO ALL’«ROSSO» A raccontare com’è vivere ogni giorno con iè un nuovo libro in uscita negli Usa,Pride (di Tobias Anthony), che illustra le vite di alcune delle teste fulve più ...