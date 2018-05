Opel Crossland X - Una settimana con la 1 2 GPL Innovation Day 3

quattroruote

(Di mercoledì 2 maggio 2018) LaX, Suv di taglia piccola di Casa, sta mettendo a segno dei bei numeri ed è una delle pochissime sport utility a offrire, fra le varie motorizzazioni, anche una versione a Gpl installata in fabbrica con serbatoio toroidale da 36 litri effettivi nel bagagliaio. abbinata al motore da 1.200 cm3 a tre cilindri aspirato e totalizza 81 CV a 5.750 giri e un valore di coppia, non molto alto, di 118 Nm a 2.750 giri. Lunghezza ridotta, ma non troppo (421 cm) e passo di 260 cm ne fanno una campionessa dello spazio, anche grazie al divanetto scorrevole. La versione base è la Advance, in listino a 19.950 euro, mentre la nostracosta 21.450, esclusi gli optional. Day 1. Beh, la storia la conoscete tutti oramai: il marchio con la saetta ha lasciato la General Motors ed è passato nellorbita di PSA già da tempo, ma laX trae le sue origini ancor prima di ...