: Aria inquinata per 90% popolazione mondiale, 7 milioni di morti. Rapporto #Oms con stime sui dati di 4.300 citta' i… - Agenzia_Ansa : Aria inquinata per 90% popolazione mondiale, 7 milioni di morti. Rapporto #Oms con stime sui dati di 4.300 citta' i… - NotizieIN : Oms:7 mln morti l'anno per inquinamento - TelevideoRai101 : Oms:7 mln morti l'anno per inquinamento -

Nel mondo nove persone su dieci respirano un'aria troppo inquinata,con valori medi superiori a quanto raccomandato per la salute. Così l'Oms nel suo rapporto annuale,secondo cui sono 7 milioni l'dovuti aLe stime si basano su 4.300 città in 100 Paesi diversi sia sull'con i tassi di polveri sottili e ultrasottili, che su quello indoor, causato dall'utilizzo di stufe a carbone o a legna per cucinare e riscaldare. Per lo smog si muore d'infarto,24%; patologie polmonari,43%; ictus, 25% e tumori,29%.(Di mercoledì 2 maggio 2018)